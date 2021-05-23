В Киеве провернули аферу с жильем в центре города

В Киеве мошенники завладели двухкомнатной квартирой в Печерском районе. Ее владелица умерла, а воры подделали документы.

Для этого они оформили договор дарения задним числом. Киевская городская прокуратура требует вернуть квартиру в центре Киева столичной общине.

Интересно В Киеве подорожали квартиры: почему их снимают с продажи

При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве установлено, что мошенники завладели 2-комнатной квартирой умершей киевлянки в Печерском районе,

– рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как действовали мошенники

У владелицы жилья не было родственников и других наследников. Воспользовавшись случаем, мошенники подделали от имени киевлянки договор дарения. Согласно ему, квартира еще в 2009 году была "подарена". Впоследствии аферисты через государственного регистратора оформили право собственности на недвижимость.

Подобные аферы в Киеве – не редкость / Фото Pixabay

Важно В центре Киева хотят построить самый высокий небоскреб в столице: разгорелся скандал

Сейчас прокуратура через судв собственность столичной общины. Стоимость недвижимости

На жилье наложен арест для недопущения дальнейшего незаконного отчуждения.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении лица, которое на основании поддельных документов зарегистрировало на себя право собственности на квартиру, уже направлены в суд,

– уточнили в прокуратуре.