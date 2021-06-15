По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас мужчине сообщено о подозрении.

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Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал право собственности на квартиру, расположенную по улице Юлиуса Фучика в городе Киеве стоимостью 1,2 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Жилье принадлежало женщине, которая умерла. Подозреваемый предоставил третьему лицу доверенность для продажи объекта недвижимости.

Сейчас Шевченковской окружной прокуратурой Киева жителю Киевской области сообщено о подозрении по факту мошеннического завладения квартирой на основании поддельных документов (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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Мошенничество на рынке недвижимости в Киеве – не редкость / Фото Pixabay

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к афере. Злоумышленнику, если его вина будет доказана, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В прокуратуре напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным и не может быть привлечено к ответственности, пока его вина не будет доказана судом.