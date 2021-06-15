За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловікові повідомлено про підозру.
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Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу, зареєстрував право власності на квартиру, розташовану по вулиці Юліуса Фучика у місті Києві вартістю 1,2 мільйона гривень,
– йдеться у повідомленні.
Житло належало жінці, яка померла. Підозрюваний надав третій особі довіреність для продажу об'єкту нерухомості.
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Крім того, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до афери. Зловмиснику, якщо його провину буде доведено, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.