В Киеве упали продажи квартир: как это повлияет на цены

В конце 2021 года столичные застройщики продали на 20% меньше квартир по сравнению с летним сезоном, хотя обычно все происходит наоборот.

Учитывая, что покупатели перешли в "выжидательное положение", логично предполагать, что вскоре произойдет снижение цен. Оправдано ли это ожидание – дальше.

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Киевский рынок недвижимости прекратил рост. Если в первой половине прошлого года наблюдался ажиотажный спрос на жилье, то в осенне-зимний сезон покупатели не спешили в отделы продаж. Суммарно за 11 месяцев 2021 года количество сделок по 2020-му сократилось не сильно – всего на 2,5%. Девелоперы прогнозируют, что в текущем году количество сделок не возрастет.

Цены испугали покупателей

В прошлом году стоимость квартир в новостройках обновила рекорд – квадратный метр на первичном рынке Киева подорожал на 22,2% в гривне. В долларах он вырос на 28%. Больше всего подорожала недвижимость комфорт-класса – на 26%, и бизнес-класса – на 25,5%.

По информации ЛУН, средняя стоимость жилья в киевских новостройках в январе достигла 35 тысяч гривен за квадратный метр.

Почему растут цены на квартиры

В первую очередь из-за роста продаж на 20 – 25% в первой половине 2021 года. Также на удорожание влияет сокращение предложения из-за проблем с получением разрешений от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). С середины сентября прошлого года ее функции выполняет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ), с которой у девелоперов пока проблем нет.

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Во-вторых, возросла себестоимость строительства, что вынудило девелоперов снова повысить цены во второй половине года. Из-за резкого роста цен покупатели не спешат в отдел продаж.

Те, у кого жилье подорожало сильнее, потеряли больше покупателей. Часть покупателей считает, что в этом году жилье подешевеет – такие прогнозы уже делают некоторые эксперты,

– говорится в материале НВ.

На рынок, особенно на инвесторов, давит информация о возможной полномасштабной войне с Россией. В такой ситуации потребители пытаются удерживать валюту дома.

Подешевеют ли квартиры в 2022 году

Представители девелоперских компаний, опрошенных НВ Бизнес, уверяют, что цены на квартиры в следующем году не будут падать. Себестоимость будет расти, и это связано с мировыми экономическими процессами. при этом потенциал роста – 5 – 7%, потому что покупатели не готовы платить за жилье еще больше.