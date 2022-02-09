Киевсовет планирует ликвидировать застекленные балконы и кондиционеры на фасадах домов

Киевсовет может проголосовать за правила благоустройства фасадов в центральной части столицы. Рассказываем, что это значит для жителей Киева.

Проект стал одной из тем заседания комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, состоявшемся 7 февраля. Об этом сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын.

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Что известно о проекте унификации фасадов

Депутат рассказывает, что проект приведения в нормальное состояние фасадов домов в центральной части города стал одним из самых интересных, которые комиссия утвердила на заседании.

Согласитесь, сейчас некоторые балконы напоминают просто нечто невероятно ужасное, ведь они просто нависают над прохожими.

– говорится в сообщении Трубицына.

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Чтобы улучшить облик столицы, Комиссия планирует выделить год на то, чтобы владельцы исторических зданий ликвидировали балконы, блоки кондиционеров и другие "поражающие" фасады элементы. В случае невыполнения требования, коммунальные службы сами демонтируют надстройку над балконом или кондиционер.

Депутат сообщил, что Комиссия поддержала этот проект.

, что ранее об инициативе "дебалконизации" исторических жилых домов Киева объявила неприбыльная организация "Мистетика".

Ранее мы рассказывали, что в Украине будут привлекать к уголовной ответственности за надстройку незадекларированных перед стартом строительства этажей.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства / Фото фейсбук Владислав Трубицын

Текст публикации Владислава Трубицына:

Одним из наиболее интересных проектов решений, утвержденных на Комиссии, стал проект по приведению к нормальному состоянию фасадов домов в центральной части города. Согласитесь, сейчас некоторые балконы напоминают просто что-то ужасное, ведь они просто нависают над прохожими.

Кроме этого, согласно проекту решения, кондиционеры также признаются порочащими внешний вид зданий. Поэтому в проекте решения указано, что в случае его принятия, всем владельцам квартир, фасады которых находятся в плохом состоянии или порочат внешний вид, дают ровно год на решение проблемы. В случае невыполнения этого, коммунальные службы сами демонтируют либо надстройку над, скажем, балконом, либо кондиционер.

Этот проект решение Комиссия поддержала.