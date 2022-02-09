Киевсовет планирует ликвидировать застекленные балконы и кондиционеры на фасадах домов
Источник:фейсбук Владислав Трубицын
Киевсовет может проголосовать за правила благоустройства фасадов в центральной части столицы. Рассказываем, что это значит для жителей Киева.
Проект стал одной из тем заседания комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, состоявшемся 7 февраля. Об этом сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын.
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Что известно о проекте унификации фасадов
Депутат рассказывает, что проект приведения в нормальное состояние фасадов домов в центральной части города стал одним из самых интересных, которые комиссия утвердила на заседании.
Согласитесь, сейчас некоторые балконы напоминают просто нечто невероятно ужасное, ведь они просто нависают над прохожими.
– говорится в сообщении Трубицына.
Чтобы улучшить облик столицы, Комиссия планирует выделить год на то, чтобы владельцы исторических зданий ликвидировали балконы, блоки кондиционеров и другие "поражающие" фасады элементы. В случае невыполнения требования, коммунальные службы сами демонтируют надстройку над балконом или кондиционер.
Депутат сообщил, что Комиссия поддержала этот проект.Напомним, что ранее об инициативе "дебалконизации" исторических жилых домов Киева объявила неприбыльная организация "Мистетика".
Ранее мы рассказывали, что в Украине будут привлекать к уголовной ответственности за надстройку незадекларированных перед стартом строительства этажей.
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства / Фото фейсбук Владислав Трубицын
Текст публикации Владислава Трубицына:
Кроме этого, согласно проекту решения, кондиционеры также признаются порочащими внешний вид зданий. Поэтому в проекте решения указано, что в случае его принятия, всем владельцам квартир, фасады которых находятся в плохом состоянии или порочат внешний вид, дают ровно год на решение проблемы. В случае невыполнения этого, коммунальные службы сами демонтируют либо надстройку над, скажем, балконом, либо кондиционер.
Этот проект решение Комиссия поддержала.