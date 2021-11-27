На Кипре устроят массовую распродажу недвижимости: что известно

До конца 2021 года кипрские банки планируют продать на аукционах более 800 объектов недвижимости. Это как жилые дома и квартиры, так и участки под строительство и земли сельскохозяйственного назначения.

Таким образом банки Кипра планируют реализовать имущество задолжавших по кредитам жителей. Детальнее о городах, в которых произойдет распродажа, – дальше.

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В каких городах будут продавать недвижимость

На Кипре устроят массовую распродажу недвижимости / Фото Pexels

В столице Кипра – Никосии с молотка уйдут 170 лотов, среди которых двухэтажные дома, квартиры и фермерские угодья. На юге страны, в Лимасоле, кроме жилых объектов и участков под застройку, продадут магазины и складские помещения. Всего на торги здесь выставлены 200 объектов.

В Пафосе продадут 150 построек, самые интересные из них – кафе у Меса Хоре и завод в Агия Варваре. Еще 100 сооружений сменят своих владельцев в регионе Фамагусты.

Как сообщают кипрские издания, следующая серия аукционов запланирована на начало 2022 года. До 25 января местные банки планируют продать не менее 50 жилых и коммерческих объектов.

Что известно о кипрской недвижимости