На цьому наголосив засновник та керуючий партнер компанії HUG's Ерік Найман, під час онлайн-конференції URE Club. В яку нерухомість вкладатися – далі.
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Не буває невдалих часів, є лише хороші та погані активи
За словами Наймана, навіть попри воєнний час, завжди можна знайти куди вкласти власні активи.
Час інвестувати є завжди, немає поганого чи хорошого часу, є хороші та погані активи,
– додав він.
Один з варіантів, куди можна буде інвестувати – житлова нерухомість. Але, як зауважив експерт, це краще робити не зараз, а весною 2023 року.
Що стосується житлової нерухомості, інвестиції можливі в житло у Києві, оскільки тут розуміємо, що відбувається концентрація міграційних потоків, а зупинка будівництва – це лише тимчасове явище і ціна питання по чому купувати,
– додає Найман.
Що стосується комерційної нерухомості, то Найман порадив утриматися від інвестицій в офіси. А ось вкладення коштів в складські приміщення, можуть бути куди цікавішими. Проте, поки триває ескалація бойових дій, експерт радить відкласти це рішення.
Він додав, що в економіці ринок нерухомості не встигає за ринком акцій: він пізніше починає падати та зростає пізніше. Активне відновлення та зростання ВВП відбудеться як тільки закінчиться війна та закордонні інвестиції хлинуть в Україну.