На цьому наголосив засновник та керуючий партнер компанії HUG's Ерік Найман, під час онлайн-конференції URE Club. В яку нерухомість вкладатися – далі.

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Не буває невдалих часів, є лише хороші та погані активи

За словами Наймана, навіть попри воєнний час, завжди можна знайти куди вкласти власні активи.

Час інвестувати є завжди, немає поганого чи хорошого часу, є хороші та погані активи,

– додав він.