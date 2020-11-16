Известный бренд Kolorit, который на протяжении 18 лет существует на украинском рынке, выступил основным поставщиком лакокрасочных материалов для ремонта главной балетной школы страны – Киевского государственного хореографического училища.

Таким образом компания откликнулась на призыв о помощи нового и.о. директора балетной школы, прими-балерины Национальной оперы Украины и телевизионной звезды Екатерины Кухар, рассказали в Kolorit Недвижимости 24.

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В 2021 году менее 0,2% всех всех бюджетных расходов хотят выделить на финансирование учреждений общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, среди которых и главная балетная школа в Украине – Киевское государственное хореографическое училище.

О чем попросила Кухар

Всего 20% расходов пойдут на ремонты учреждений, поэтому прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар призвала о помощи.

Мы ищем возможность помочь детям, уже удалось начать ремонт в учебном корпусе, а именно в раздевалках, душевых комнатах и ​​туалетах. Однако то, что мы сделали за несколько месяцев – капля в море. Работы еще очень много. Капитального и полного ремонта требует спальный корпус училища. Реставрация необходима учебным классам, коридорам, актовому залу, столовой и балетным залам училища: стены, потолок, зеркала, окна надо заменить и обновить. Отремонтированная школа будет способствовать физическому и психическому здоровью детей. Они растут с чувством прекрасного, ведь это лучший способ духовного развития человека. Наша задача – развить у учащихся чувство гармонии и красоты, как сажают росток, чтобы он вырос, – заявила Кухар.

Екатерина Кухар попросила о помощи / Фото rbc

Украинская балетная школа известна во всем мире, а ее выпускники – танцовщики Леонид Сарафанов, Александр Стоянов, Денис Матвиенко, являются звездами балета с мировым именем и представляют страну в разных уголках мира. Учитывая популярность балета среди высших слоев общества, поддержка национальной балетной школы является весомым фактором потенциального привлечения инвестиций в экономику Украины, а также формирование положительного имиджа нашего государства в мире.

На балансе Киевского государственного хореографического училища находятся 10 000 квадратных метров помещений, которые требуют обновления, ведь на протяжении 20 лет в училище проводились лишь минимальные ремонтные работы.

Ежедневно воспитанники видят сплошную разруху: разбитые стекла и двери, стены, из которых осыпается краска, ржавые душевые и санузлы, плесень на стенах, поломанную мебель.

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Реакция Kolorit

Бренд Kolorit не остался в стороне и поддержал Екатерину Кухар, став главным поставщиком лакокрасочных материалов для училища.

Культурная сфера в нашей стране, к сожалению, нуждается в постоянной поддержке. Мы не из тех, кто остается в стороне и ждет, пока положение вещей в государстве изменится. Для бизнеса это дело чести поддерживать искусство и, тем более, место, где оно рождается. Именно таким местом рождения и развития талантов и будущих звезд является Киевское государственное хореографическое училище. Мы должны сделать все, чтобы талантливые люди оставались жить, учиться, работать в своей родной стране, получали признание и становились известными на весь мир именно в Украине, а не в иммиграции, прославляя другую страну. Поэтому мы горды быть партнерами училища сейчас и в дальнейшем, – заявил директор компании Kolorit Игорь Женевский.

Kolorit заявил о готовности поддерживать главную балетную школу Украины / Фото kolorit

Кроме того, Игорь Женевский призвал строителей присоединиться к восстановлению главной балетной школы Украины.

Для скорейшего достижения цели – полного обновления учебного заведения и совершенствования материально-технической базы – нужны трудовые ресурсы, а именно ремонтные компании или бригады мастеров, которые могут выполнять работы с использованием материалов ТМ Kolorit. Компания также призывает волонтеров, сознательных предпринимателей и всех неравнодушных к искусству людей сделать свой вклад в развитие Киевского балетного училища, – подчеркнул Женевский.

Kolorit заявил о готовности поддерживать главную балетную школу Украины / Фото kolorit