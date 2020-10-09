Планируя ремонт в квартире или доме, необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться. Важное значение имеет выбор краски для потолка.

На украинском рынке лучшим вариантом является краска Family от ТМ Kolorit. Почему этот продукт идеален для потолка, рассказывает 24 канал.

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Компания Kolorit – бренд лакокрасочных материалов с 18-летней историей и известным именем. Многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества". Линейка Home от Kolorit – это лучшие интерьерные краски, которые имеют заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции. Краска для потолка Лучшим выбором для потолка является краска Kolorit Family. Это – ультрабелая финишная краска. Она не только скрывает недостатки поверхности, но и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Краска Family – абсолютно матовая, имеет повышенную укрывистость, поэтому для идеального покрытия достаточно нанести на поверхность два слоя.

Особенности Kolorit Family

Kolorit Family рекомендуется использовать для потолков во всех видах сухих помещений. Также она подходит для окраски стен и использования в виде краски первого слоя. Kolorit Family можно применять в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: в школах, детских садах, лечебных учреждениях, на пищевых предприятиях.

Краска Kolorit позволяет быть уверенным в качестве и безопасности / Фото kolorit

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Преимущества Kolorit Family

абсолютно белая;

экономно расходуется;

удобна в нанесении;

имеет антибликовый эффект;

скрывает мелкие дефекты поверхности;

поверхности; безопасная и гипоаллергенная;

имеет повышенную укрывистость – для получения идеального покрытия достаточно всего два слоя;

– для получения идеального покрытия достаточно всего два слоя; отличается стойкостью цвета;

профессиональная тонировка по системе Avatint Tikkurila. Точность попадания в цвет, VOC-free тонировочные пасты;

по системе Avatint Tikkurila. Точность попадания в цвет, VOC-free тонировочные пасты; тонируется в светлые оттенки , совместима с наиболее востребованными палитрами;

, совместима с наиболее востребованными палитрами; разрешена для применения в детских дошкольных и школьных заведениях , а также в лечебно-профилактических учреждениях;

, а также в лечебно-профилактических учреждениях; имеет экомаркировку "Живая планета";

не содержит веществ, которые могут вызывать аллергические реакции (заключение ВГО "Ассоциация аллергологов Украины");

(заключение ВГО "Ассоциация аллергологов Украины"); нетоксична и пожаробезопасна;

не содержит легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и аммиака.

Технические характеристики Kolorit Family

Kolorit Family имеет самую оптимальную для потолков – глубоко-матовую степень блеска – и тонируется в светлые и пастельные тона по каталогам "Tikkurila Symphony", "Мониколор Нова", "NCS", "RAL" и пр.

Краска очень экономная: ее расход на один слой составляет до 13 м2 с литра. Кроме того, она имеет 2 класс стойкости к истиранию и выдерживает очистку с использованием моющих средств. Для удобства Kolorit Family представлена в емкостях разного объема – от 0,9 л до 9 л.

Kolorit Family – абсолютно безопасный продукт, который подойдет для любого помещения / Фото kolorit

Как использовать

Kolorit Family – безопасная, гипоаллергенная и удобна в нанесении краска. Все эти качества позволяют ей использоваться в работе со сложными поверхностями. Краску рекомендуют для сухих помещений, также она подходит для комнат с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Kolorit Family можно применять для окраски стен и потолков во всех видах сухих помещений, в том числе в детских садах, школах, больницах и на пищевых производствах.

Если вам предстоит ремонт в квартире, доме, детских учреждениях или больницах – смело выбирайте для потолка краску Kolorit Family. Этот качественный и безопасный продукт позволит вам длительное время наслаждаться результатом.