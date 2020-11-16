Відомий бренд Kolorit, який протягом 18 років існує на українському ринку, виступив основним постачальником лакофарбових матеріалів для ремонту головної балетної школи країни – Київського державного хореографічного училища.

Таким чином компанія відгукнулася на заклик про допомогу нової в.о. директорки балетної школи, прими-балерини Національної опери України та телевізійної зірки Катерини Кухар, розповіли в Kolorit Нерухомості 24.

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У 2021 року менше 0,2% всіх всіх бюджетних витрат хочуть виділити на фінансування установ загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, серед яких і головна балетна школа в Україні – Київське державне хореографічне училище.

Про що попросила Кухар

Лише 20% витрат підуть на ремонти закладів, тому прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар закликала про допомогу.

Ми шукаємо можливість допомогти дітям, вже вдалося почати ремонт в навчальному корпусі, а саме в роздягальнях, душових кімнатах та туалетах. Однак

те, що ми зробили за декілька місяців – крапля у морі. Роботи ще дуже багато. Капітального та повного ремонту потребує спальний корпус училища. Реставрація необхідна навчальним класам, коридорам, актова зала, їдальня та балетним залам училища: стіни, стеля, дзеркала, вікна треба замінити та оновити. Відремонтована школа сприятиме фізичному та психічному здоров'ю дітей. Вони мають зростати із почуттям прекрасного, адже це найкращий спосіб духовного розвитку людини. Наше завдання – розвинути у учнів почуття гармонії й краси, як садять паросток, щоб він зріс, – заявила Кухар.

Катерина Кухар попросила про допомогу / Фото rbc

Українська балетна школа відома в усьому світі, а її випускники – танцівники Леонід Сарафанов, Олександр Стоянов, Денис Матвієнко, є зірками балету зі світовим ім'ям і представляють країну в різних куточках світу. З огляду на популярність балету серед вищих верств суспільства, підтримка національної балетної школи є вагомим фактором потенційного залучення інвестицій в економіку України, а також формування позитивного іміджу нашої держави у світі.

На балансі Київського державного хореографічного училища знаходяться 10 000 квадратних метрів приміщень, які потребують оновлення, адже впродовж 20 років в училищі проводилися лише мінімальні ремонтні роботи.

Щодня вихованці бачать суцільну руїну: розбите скло і двері, стіни, з яких обсипається фарба, іржаві душові та санвузли, цвіль на стінах, поламані меблі.

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Реакція Kolorit

Бренд Kolorit не залишився осторонь і підтримав Катерину Кухар, ставши головним постачальником лакофарбових матеріалів для училища.

Культурна сфера в нашій країні, на жаль, потребує постійної підтримки. Ми не з тих, хто залишається осторонь і чекає, поки стан речей в державі зміниться. Для бізнесу це справа честі – підтримувати мистецтво і, тим більше, місце, де воно народжується. Саме таким місцем народження і розвитку талантів і майбутніх зірок є Київське державне хореографічне училище. Ми повинні зробити все, щоб талановиті люди залишалися жити, вчитися, працювати в своїй рідній країні, отримували визнання і ставали відомими на весь світ саме в Україні, а не в імміграції, прославляючи іншу країну. Тому ми горді бути партнерами училища зараз і надалі, – заявив директор компанії Kolorit Ігор Женевський.

Kolorit заявив про готовність підтримувати головну балетну школу України​ / Фото kolorit

Крім того, Ігор Женевський закликав будівельників приєднатися до відновлення головної балетної школи України.

Для якнайшвидшого досягнення мети – повного оновлення навчального закладу і вдосконалення матеріально-технічної бази – потрібні трудові ресурси, а саме ремонтні компанії або бригади майстрів, які можуть виконувати роботи з використанням матеріалів ТМ Kolorit. Компанія також закликає волонтерів, свідомих підприємців та всіх небайдужих до мистецтва людей зробити свій внесок у розвиток Київського балетного училища, – наголосив Женевський.