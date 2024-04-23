"Как из фильмов ужасов": в центре Одессы продают комнату в коммунальной квартире за 11 тысяч долларов

На углу улиц Троицкой и Преображенской продают комнату в коммунальной квартире за 11 тысяч долларов. Местный риелтор говорит, что сначала кажется, будто жилье "из фильмов ужасов", но на самом деле помещение имеет потенциал.

По словам риелтора Руслана, такие варианты на рынке сейчас очень ценятся. Посредник говорит, что комнату можно переоборудовать в смартквартиру с маленькой ванной и кухонной зоной, если сделать второй этаж.

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Комната за 11 тысяч долларов в центре Одессы

В комнате площадью 16,6 квадрата поставили все, что можно было поместить: кровать, шкаф, стол, телевизор, стиральную машинку, умывальник и душевую кабину. Риэлтор говорит, что владельцы смогут установить там еще и туалет, потому что для этого есть все необходимые коммуникации.

"На первый взгляд, это из фильмов ужасов, но на самом деле такие комнаты с коммуникациями очень ценятся. Можно сделать самостоятельную смартквартиру. Как правило, делают второй ярус со спальным местом, снизу – санузел и небольшую кухонную зону", – рассказал Руслан.



Душевая кабина с умывальником и стиральной в углу комнаты / Скриншот видео

Пользователи по-разному отреагировали на квартиру: кто-то расспрашивал детали, а кто-то шутил.

"А я думала, таких уже нет", Жизнь в туалете", "А унитаз за шторами?", "Я бы сделала душ у окна", "Это идеальный вариант разве что для соседей. Такое выкупить можно и полноценную квартиру сделать", – поделились мыслями в тиктоке.



Спальное место / Скриншот видео

Одна пользовательница рассказала, что когда-то имела комнату такого же типа и сделала в ней второй этаж. Сначала сама жила в ней, а потом продала. Поэтому такой вариант переобустройства действительно реальный. Риэлтор говорит, что высота комнаты 3,8 метра.