Какую максимальную сумму компенсации могут выплатить за уничтоженное и поврежденное жилье: вот ответ

Максимальный размер компенсации за поврежденное жилье является достаточно четко определенным. Однако сумма возмещения за разрушенное жилье законодательством не установлена. Ее, очевидно, определяют отдельно для каждого случая.

Между определением размера компенсации за уничтоженное и за поврежденное жилье есть большая разница. Узнайте, что принимают во внимание, рассчитывая сумму.

Обратите внимание Шесть новых проектов в Киеве и еще пять – во Львове: КН РИЭЛ поделилась планами на 2024 год

Компенсация за поврежденное жилье

Размер компенсации за поврежденный объект рассчитывают на основании соответствующих документов (например, акта комиссионного обследования и/или отчета по техническому обследованию), а также проведенного осмотра и в соответствии с заполненным чек-листом.

В зависимости от рассчитанной в чек-листе суммы компенсации, ремонтные работы делятся на:

ремонт категории А – сумма компенсации не превышает 200 000 гривен;

ремонт категории Б – сумма компенсации составляет от 200 тысяч до 350 тысяч гривен для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме; от 200 до 500 тысяч гривен для домов.

Итак, максимальная сумма компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 тысяч гривен, а за дом – 500 тысяч гривен.

Компенсация за уничтоженное жилье

Размер компенсации за уничтоженную недвижимость рассчитывают по установленной законодательством формуле. При определении принимаются во внимание, в частности:

показатель стоимости 1 квадрата жилья на вторичке в целом по Украине;

региональный коэффициент;

количество комнат;

год постройки;

площадь недвижимости и прочее.

Стоит отметить, что компенсацию предоставляют только в пределах определенной площади:

не более 150 квадратов для квартир;

не более 200 квадратов для домов.

Известно, что средняя сумма компенсации за уничтоженное жилье (один сертификат) составляет 2,121 миллиона гривен.