Идеи для коричневой комнаты: 5 способов использовать этот универсальный цвет

11:29

Идеи коричневых комнат сейчас переживают ренессанс. Хотя этот цвет в течение многих лет считался устаревшим, сейчас он становится все более популярным. Ведь мы стремимся заменить холодные серые более теплыми, землистыми оттенками природы.