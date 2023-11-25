Идеи для коричневой комнаты: 5 способов использовать этот универсальный цвет
Источник:Homes & Gardens
Идеи коричневых комнат сейчас переживают ренессанс. Хотя этот цвет в течение многих лет считался устаревшим, сейчас он становится все более популярным. Ведь мы стремимся заменить холодные серые более теплыми, землистыми оттенками природы.
"Коричневые интерьеры являются воплощением элегантности в сочетании с розовыми и светлыми приглушенными нейтральными цветами, излучающими изысканность и стиль", – считает команда дизайнеров английской компании Edward Bulmer Natural Paints.
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Сейчас люди все больше понимают, что дом – это их убежище. В холодную осень и зимнюю пору мы хотим чувствовать тепло и уют. А цвета помогают создать эту атмосферу. Вот 5 дизайнов с использованием различных коричневых оттенков, которые вам понравятся.