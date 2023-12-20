В какие цвета можно покрасить стены, если коричневый диван: подборка от дизайнеров

Коричневый цвет переживает что-то вроде ренессанса в наших домах – и легко понять почему. Ведь без этого универсального теплого цвета сложно представить любой интерьер.

Сегодня коричневый диван – это универсальный предмет мебели, подойдя под любой стиль. Независимо от того, выбираете ли вы бархат темного шоколада или кожу светло-коричневого цвета, коричневый диван – это инвестиция, которая всегда в тренде.

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Белый

Белая гостиная с коричневым кожаным диваном / Фото Audrey Scheck

Вишневый

Коричневый диван в темной гостиной с вишневыми стенами / Фото Benjamin Moore

Молочный

Нейтральная гостиная с бледно-коричневым диваном и мраморным темным камином / Фото Tim Lenz

Нежно-розовый

Коричневый диван в розово-голубой гостиной / Фото Farrow & Ball

Шоколадный

Коричневый великолепно сочетается со своими оттенками / Фото Naomi Astley Clarke