В какие цвета можно покрасить стены, если коричневый диван: подборка от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Коричневый цвет переживает что-то вроде ренессанса в наших домах – и легко понять почему. Ведь без этого универсального теплого цвета сложно представить любой интерьер.
Сегодня коричневый диван – это универсальный предмет мебели, подойдя под любой стиль. Независимо от того, выбираете ли вы бархат темного шоколада или кожу светло-коричневого цвета, коричневый диван – это инвестиция, которая всегда в тренде.
Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта