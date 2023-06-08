Идеи для гостиной с коричневым диваном: 5 советов для классического уюта
Источник:Homes & Gardens
Диван землистого оттенка – это классический выбор для гостиной, к которому склоняются многие. Это просто, изысканно и всегда актуально.
"Коричневый – один из самых популярных цветов, который выбирают для мебели для гостиной, благодаря своей непревзойденной универсальности", – говорит дизайнер Патриция Гиббонс.
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Это цвет, который согревает, успокаивает и придает уют. Эксперты рассказали, как оформить гостиную, если выбрать диван коричневого цвета.
Соедините коричневый диван с деревянной мебелью
Теплые оттенки древесины сочетаются с коричневым диваном. Фото Swyft
Создайте пространство с нейтральными цветами
Добавьте цвета и узоры
Зеленый цвет улучшает вид простой гостиной / Фото Sofology