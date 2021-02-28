Каждый владелец, делая ремонт в квартире или доме, мечтает, чтобы интерьер был особенным.

Как добиться wow-эффекта в квартире и доме – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Акцент стена – решение, которое точно создаст wow-эффект в интерьере

– отметила Руснак.

Какие методы использовать

Для того чтобы сделать акцентную стену, можно использовать:

другой цвет (или несколько тонов темнее или кардинально другой); фотообои, обои; фактура; декоративные элементы, 3D-панели, гипсовая лепнина, деревянные рейки.

Для выделения стены, нужно учесть пропорции помещения: если выделить длинную стену в прямоугольном помещении, то акцент визуально уменьшит комнату и стена будет казаться ближе, чем есть на самом деле.

и стена будет казаться ближе, чем есть на самом деле. Также можно выделить не всю стену, а определенную зону.

Выделить можно любую зону в интерьере​ / Фото pinterest

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Акцентную стену стоит делать в том случае, если есть цель выделить определенное место:

мягкую зону;

зону сна;

зону ТВ;

игровую зону.

При выборе, нужен акцент или нет – вы должны ответить на вопрос: будет ли такая стена брать на себя функцию выделения данной зоны? Акцентная стена – один из самых легких и самых быстрых способов создания Wow-эффекта и стильного интерьера,

– пояснила Наталья Руснак.

Выделить зону можно с помощью многих методов​ / Фото pinterest