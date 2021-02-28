Wow-эффект в интерьере: простой способ, как его создать
Каждый владелец, делая ремонт в квартире или доме, мечтает, чтобы интерьер был особенным.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Как добиться wow-эффекта в квартире и доме – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Акцент стена – решение, которое точно создаст wow-эффект в интерьере
– отметила Руснак.
Какие методы использовать
Для того чтобы сделать акцентную стену, можно использовать:
- другой цвет (или несколько тонов темнее или кардинально другой);
- фотообои, обои;
- фактура;
- декоративные элементы, 3D-панели, гипсовая лепнина, деревянные рейки.
- Для выделения стены, нужно учесть пропорции помещения: если выделить длинную стену в прямоугольном помещении, то акцент визуально уменьшит комнату и стена будет казаться ближе, чем есть на самом деле.
- Также можно выделить не всю стену, а определенную зону.
Выделить можно любую зону в интерьере / Фото pinterest
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Акцентную стену стоит делать в том случае, если есть цель выделить определенное место:
- мягкую зону;
- зону сна;
- зону ТВ;
- игровую зону.
При выборе, нужен акцент или нет – вы должны ответить на вопрос: будет ли такая стена брать на себя функцию выделения данной зоны? Акцентная стена – один из самых легких и самых быстрых способов создания Wow-эффекта и стильного интерьера,
– пояснила Наталья Руснак.
Выделить зону можно с помощью многих методов / Фото pinterest
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