Льготная ипотека "єОселя": сколько украинцев уже взяли кредиты на покупку жилья

С момента запуска госпрограммы "єОселя" украинцы взяли кредитов на 15 миллиардов гривен. Почти каждый третий покупает квартиру или частный дом так называемой первой продажи.

Чаще всего украинцы выбирают готовое жилье от застройщика или такое, что в процессе строительства. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

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Сколько украинских семей взяли кредиты на жилье

В целом приобрести жилье на условиях программы "єОселя" решили 9 500 семей. А с начала 2024 года ипотечные кредиты взяли 3 205 семей на более 5 миллиардов гривен.

Почти каждый третий взял кредит, чтобы купить квартиру или частный дом так называемой первой продажи – готового от застройщика или такого, строящегося,

– сказала Надежда Бегун.

Статистика за последнюю неделю апреля / Данные Минэкономики

Кто оформляет чаще всего

На прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 280 кредитов. Под 3% оформили:

151 военнослужащий и силовик;

21 педагог;

20 медиков;

6 ученых.

Кредиты под 7% получили 64 украинца без собственного жилья, 13 ВПО и 5 ветеранов.

Именно на прошлой неделе украинцы в основном брали кредиты, чтобы купить жилье на вторичном рынке – таких было 176. Недвижимость первой продажи заинтересовала 104 человек.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Киевской области (80) и города Киева (57), а также Львовской области (18); Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областей (по 11).