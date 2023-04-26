Какие цвета идеально дополняют кремовый: 6 сочетаний в дизайне интерьера
Источник:Homes & Gardens
Вневременное, изысканное и универсальное – преимущества кремового оттенка трудно отрицать. Он действительно сочетается чуть ли не со всеми цветами, но некоторые его дополняют просто идеально.
"Элегантный и спокойный, кремовый – очень универсальный цвет, которым приятно красить или декорировать. Это отличный способ добавить ощущение успокоения в пространство", – говорят эксперты.
Если вы выбираете крем для стен в комнате, вам точно нужно знать, какими цветами дополнить интерьер. Специалисты советуют выбирать спокойный и естественный цвет, например, коричневый и его оттенки. Также кремовый является отличным фоном для ярких деталей, материалов и текстур. Вот 6 сочетаний, которые эксперты считают идеальными.
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Ярко-синий
Темно-зеленый
Желтый и оранжевый
Бордовый
Темно-пудровый
Черный и серый
Черный и серый создают классический образ / Фото J Patryce Design