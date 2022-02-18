Кричащая безвкусица: что стало антитрендом и как не испортить собственное жилье

Ничто не вечно, а тренды дизайна интерьеров – и подавно. То, что недавно вызывало восторг, теперь может испортить даже лучшие интерьерные идеи.

Каждый хочет, чтобы его жилье нравилось не только ему, но и произвело положительное впечатление у гостей. О решениях, которые раньше были модными, но сейчас вряд ли украсят ваше жилье, расскажет редакция 24 канала.

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Фотообои во всю стену

Фотообои давно пережили свой пик популярности. Обычно интерьер строили вокруг акцентной стены, из-за чего вносить изменения в жилище в дальнейшем стало очень тяжело. Потребность перемен иногда возникает у каждого из нас, поэтому не стоит забирать у себя эту возможность и строить атмосферу вокруг детали, которая со временем может надоесть.

Вышедшее из моды решение / Фото Pexels

Буквенный декор

Постеры с красивыми цитатами – далеко не самое лучшее решение в современном интерьере. "Правила семьи" и "планы и мечты" – не те вещи, которые следует выставлять напоказ. Сегодня подобный декор стал моветоном, потому лучше рассмотреть другие варианты.

Устаревший тренд / Фото Pexels

Перебор с текстилем

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ , чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Безусловно, без текстиля невозможно создать уютную атмосферу. Подушки, пледы, коврики – все это заставляет расслабиться и погрузиться в мир покоя и неторопливости. Но многое – не значит хорошо. Текстиль – это акцентная деталь, а не основа интерьера, поэтому его количество стоит ограничивать.

Всего должно быть в меру / Фото Pexels