Криптовалюта и отдаленная работа будут стимулировать спрос на элитное жилье
Источник:Bloomberg
В условиях низких процентных ставок, пандемии и инфляции, элитная недвижимость остается надежной инвестицией.
Об этом говорится в отчете по элитной недвижимости от Sotheby's International Realty. Эксперты подчеркивают, что нынешние реалии формируют целый кластер, выбирающий инвестиции в конкретный фиксированный актив.
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Рынок элитной недвижимости возобновляется
По данным Bloomberg, из 1877 объектов недвижимости, которые были выставлены на продажу более чем за 4 миллиона долларов, около 400 ушли с рынка за более 10 миллионов долларов. Эти показатели настигают период допандемического бума на элитную недвижимость США.
Мы организовали продажу кооперативов в Нью-Йорке. Запрашиваемая цена составляла 40 миллионов долларов, при этом несколько миллиардеров одновременно заинтересовались ею. Рынок – это живая вещь и он дает обратную связь, когда на рынке появятся желаемые товары,
– рассказывает директор по маркетингу в Sotheby's International Realty Брэдли Нельсон.
Нельсон говорит, что больше всего на элитную недвижимость в ближайшие 5 лет повлияют операции с криптовалютой.
Недвижимость в пригороде
За последние 18 месяцев пандемия COVID-19 вызвала повышенный спрос на дома в пригороде. Люди, работающие дистанционно или выходящие на работу 2 раза в неделю, выбирают жилье как можно ближе к природе.
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Рынок недвижимости сейчас зависит от удаленной работы,
– говорится в отчете.
Тенденция к переезду за город сохранится, но цены в окрестностях продолжат повышаться. Если раньше на покупку частного дома в элит-сегменте приходилось потратить от 600 000 до 700 000 долларов, сейчас цена колеблется в диапазоне от 1,5 – 2,5 миллиона долларов.