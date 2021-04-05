Всем известно, что правильное освещение способно полностью видоизменить любой интерьер. Это касается как небольших квартир, так и роскошных особняков.

Свет в помещении бывает нескольких уровней. Какие решения с освещением популярны и как их правильно реализовать – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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В современном дизайне одной хрустальной люстрой не обойтись. И даже если поставить торшер у кресла – идеально не будет. А если взять 4 уровня освещения, то сразу можно решить два вопроса – функциональность и декор,

– отметила Ильяшенко.

Основные правила хорошего света

1. Верхний свет (общее освещение)

Делает всю комнату светлой. Он нужен в том случае, когда вы наводите порядок в помещении, или принимаете гостей. Для этого используются люстры или точечные светильники. Для того чтобы свет был максимально приближен к естественному, выбирайте теплый или нейтральный цвет освещения.

Верхний свет используется для всего помещения / Фото legko

2. Средний свет (рабочий)

Освещает отдельные зоны, например, уголок для чтения или рабочее место. Также позволяет выделить предметы интерьера. Такой свет находится чуть выше уровня глаз, поэтому уместно использовать настенные бра, торшеры, лампы на низких подвесах или светодиодную подсветку.

Средний свет используется для определенной зоны / Фото pinterest

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3. Нижний свет

Он располагается на уровне ниже глаз. Используется для векторного освещения пола или подсветки ступеней. Можно использовать светодиодную ленту, точечные светильники или настольные лампы на низких тумбочках.

Для нижнего света используются точечные светильники или светодиодная лента / Фото kvartblog

4. Внутренний свет

Предполагает подсвечивание декоративных элементов, коллекций сувениров и т.д. Для этого идеально подойдет светодиодная лента.

Внутренний свет также монтируется в шкафах / Фото pinterest

Цвет освещения выбирается в зависимости от материалов: одни выигрышно смотрятся при холодном свете, другие – при теплом. Конечно, не забывайте о назначении помещения,

– резюмировала Полина Ильяшенко.