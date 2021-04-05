Кухня-студия – решение, которое пользуется высоким спросом в последние несколько лет. Особенно оно популярно в небольших квартирах.

У кухни-студии есть как преимущества, так и недостатки. Подробно о них рассказала дизайнер интерьера Алиса Рощина.

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Кухня-студия: в чем ее особенности

Кухня-студия – это возможность увеличить пространство / Фото pinterest

Преимущества:

Кухня-студия позволяет расширить пространство.

Подходит как для семьи, которая проводит много времени вместе, так и для человека, который живет один.

Отличное решение для молодежных вечеринок и приема гостей.

Идеальный вариант для маленьких квартир.

Многофункциональность.

Возможность сделать столовую зону.

Кухня-студия – отличное решение для небольших квартир / Фото pinterest

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Минусы:

Часто перепланировка требует разрешения.

Для того чтобы не ощущать запахи пищи, нужна мощная вытяжка и дополнительная вентиляция.

Отсутствие возможности уединиться, если в квартире нет других жилых комнат.

Шум бытовых приборов может мешать проживающим – следует подумать о звукоизоляции межкомнатных стен.

Для того чтобы быстро ликвидировать запахи пищи, потребуется мощная вытяжка / Фото pinterest

Как видите, если грамотно спроектировать, то минусы могут превратиться и в плюсы. Нужно всегда максимально учитывать все нюансы размещения бытовой техники и мебели, чтобы пространство выполняло свои функции максимально эффективно,

– резюмировала Алиса Рощина.