Кому подходит кухня-студия: особенности, плюсы и минусы
Кухня-студия – решение, которое пользуется высоким спросом в последние несколько лет. Особенно оно популярно в небольших квартирах.
Источник:Инстаграм Алисы Рощиной
У кухни-студии есть как преимущества, так и недостатки. Подробно о них рассказала дизайнер интерьера Алиса Рощина.
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Кухня-студия: в чем ее особенности
Кухня-студия – это возможность увеличить пространство / Фото pinterest
Преимущества:
- Кухня-студия позволяет расширить пространство.
- Подходит как для семьи, которая проводит много времени вместе, так и для человека, который живет один.
- Отличное решение для молодежных вечеринок и приема гостей.
- Идеальный вариант для маленьких квартир.
- Многофункциональность.
- Возможность сделать столовую зону.
Кухня-студия – отличное решение для небольших квартир / Фото pinterest
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Минусы:
- Часто перепланировка требует разрешения.
- Для того чтобы не ощущать запахи пищи, нужна мощная вытяжка и дополнительная вентиляция.
- Отсутствие возможности уединиться, если в квартире нет других жилых комнат.
- Шум бытовых приборов может мешать проживающим – следует подумать о звукоизоляции межкомнатных стен.
Для того чтобы быстро ликвидировать запахи пищи, потребуется мощная вытяжка / Фото pinterest
Как видите, если грамотно спроектировать, то минусы могут превратиться и в плюсы. Нужно всегда максимально учитывать все нюансы размещения бытовой техники и мебели, чтобы пространство выполняло свои функции максимально эффективно,
– резюмировала Алиса Рощина.
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