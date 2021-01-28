Вы, наверное, замечали, что дизайн некоторых зарубежных интерьеров очень отличается от того, что мы привыкли видеть.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Какие приемы не встретишь в зарубежных квартирах и домах, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Вещи, которых не найдешь в зарубежных интерьерах

Обилие узоров

Многие считают, что поверхность выглядит привлекательнее и интереснее, если на ней есть узоры. Поэтому их можно встретить везде: на обоях, текстиле, керамической плитке, фасадах и пр. Однако такая пестрость только утомляет, ее не встретишь в зарубежных странах.

Пестрая плитка утомляет / Фото seal-parket

Коричневые тона и оттенки

В большинстве квартир можно встретить теплые коричневые оттенки – от светлого до темного. Почему-то у нас принято считать, что такой ход делает жилье более уютным. Однако нужно учитывать, что подобное решение может подчеркнуть недостатки в небольших объектах недвижимости.

Мода на подобные цветовые сочетания осталась в прошлом / Фото roomester

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Хранение на балконах

По словам дизайнера интерьера, в Италии и Франции маленькие балкончики используют для общения и чаепития, а у нас же – для хранения всего-всего, чему не нашлось места в квартире. Этот прием создает захламленность и неприятный вид.

Балкон должен быть свежим и уютным / Фото ivd