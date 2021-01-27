С каждым годом в дизайне интерьера появляется что-то новое. Кухня – не исключение, ведь обустройство этого помещения требует немалых усилий.

Источник: инстаграм Кати Лошаковой

Какие модные тенденции и решения использовать на кухне в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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5 трендов на кухне 2021

1. Кухня-студия

Этот вариант получил популярность несколько лет назад – дизайнеры интерьера начали "стирать" границы между гостиной и кухней. На сегодняшний день сами застройщики предлагают планировки с несколькими зонами в одном пространстве. Внимание: если в квартире газ – такое решение почти невозможно.

2. Уникальный цветовой дизайн

Раньше все использовали стандартные декоры ЛДСП, но они настолько всем надоели, что теперь для кухни стали подбирать сочетания красивых оттенков. Например, желтый и серый, которые Институт цвета Pantone назвал цветами 2021 года. Важно: глянцевые поверхности не в моде.

3. Столешницы из камня

Кварц или керамогранит все чаще выбирают материалами для столешниц.

Это не только самые прочные и практичные материалы, но еще и эстетичнее, чем стандартные столешницы из ДСП. Никаких стыков, уголков и страшных накладных моек. Такие столешницы будут служить годами, – отметила дизайнер интерьера.

Столешница из керамогранита выглядит дорого и стильно / Фото dekoriko

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4. Ручки

По словам Кати Лошаковой, ручки снова возвращаются на кухни. Система Push-to-Open показала свои недостатки и от нее многие отказываются. Ручки же сменили дизайн. Они стали лаконичными и стильными, без лишних деталей.

5. Спрятанная техника

В тренде – максимальная разгрузка рабочей зоны. Количество техники постоянно растет, однако не хочется держать ее на виду. Отличный вариант – встроенная техника, но если это решение не по бюджету, следует предусмотреть шкафы, чтобы можно было спрятать лишнее.

Скажу сразу, это все – мое субъективное мнение, основанное на личных наблюдениях и предположениях, – резюмировала дизайнер интерьера.