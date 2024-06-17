Этот дом с "кухней Барби" стал вирусным в тиктоке: загляните внутрь

Из-за интерьера этого жилья были поражены даже охотники за домами, не говоря уже об обычных пользователях. Видеообзор дома стал вирусным из-за кухни, которую владельцы сделали полностью розовой.

Каждый, кто ищет дом, знает, как трудно найти идеальное жилье. Это почти как работа на полный рабочий день. Поэтому многие комментаторы завидуют новому владельцу или владелице этого вирусного жилья в Ланкашире. Его стоимость была всего лишь 150 тысяч фунтов.

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Дом с "кухней Барби"

Агенты недвижимости, которые занимались продажей дома, поделились коротким обзором в тиктоке. Видео собрало более миллиона просмотров. Наиболее обсуждаемая комната – это кухня, которая оснащена розовыми шкафами и полками, а также розовым чайником, розовым тостером, розовой микроволновой печью и даже большим розовым холодильником.

Даже внешние стены дома наполовину розовые, а также входная дверь. Все остальные комнаты спокойных тонов, но также имеют элементы розового. Например, в ванной есть розовый умывальник, а в спальне – мягкое сиденье. Стоит отметить, что говорится не о ярком цвете, а его нежный оттенок. Возможно, именно поэтому кухня так всем нравится.

Розовая кухня вызвала ажиотаж в тиктоке: смотрите видео

Директор местного агентства по недвижимости сказала: "Это лучшее, что я видела. Как это удивительно. Это кухня ручной работы. Большое внимание к деталям. Этот дом обновили до невероятного уровня".

Пользователи тиктока пишут: "Плачу, потому что это было сделано для меня", "Влюблена в кухню", "Это был дом Барби?".

Люди не могут поверить, что дом продали так дешево, потому что считают его "невероятной ценностью". Из-за такой бешеной популярности жилье уже продали.