Желающих купить квартиру в киевских новостройках практически нет. Девелоперы же возобновляют работы исключительно на объектах с высоким уровнем готовности. Что происходит на первичном рынке жилья – дальше.

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Работы возобновляются, а цены на материалы растут

В Киеве строительные работы восстановили на 80% объектов. Однако важными остаются и объемы. Как отмечают девелоперы, сейчас они очень низкие и составляют 20% довоенного уровня.

Девелоперские компании сосредоточились на реализации жилых комплексов на завершающих стадиях строительствах. Речь идет прежде всего о домах, в которых продано более 60 – 70% квартир. Такие объекты можно достроить, пользуясь запасами стройматериалов, сформированных еще до начала войны. Новые же партии будут стоить дороже на 20 – 25%.

Каким жильем интересуются украинцы

Если весной девелоперы говорили, что не продали ни одну квартиру, то сейчас сделки есть. Единичные продажи были зафиксированы уже в начале мая.

Большинство потенциальных покупателей интересуются жильем в объектах с готовностью 80% и выше, то есть на этапе, когда в домах идет процесс внутренней отделки, присоединение к инженерным сетям, обустройство придомовой территории и так далее. Среди покупателей есть как те, кто покупает жилье для себя, так и инвесторы. Однако последних сейчас на рынке не так много, как до полномасштабного вторжения.

Присматривающихся к жилью в новостройках интересуют 1- и 2-комнатные квартиры площадью 40 – 60 квадратных метров.

Осень не помогла оживить рынок

В целом с февраля продажи снизились в среднем на 90%. И осенью никакого оживления, как это происходило в предыдущие годы, не наблюдается. Украинцы не готовы тратить последние сбережения на покупку квартиры.

По данным ЛУН, в феврале средняя стоимость жилья в Киеве составила 35,7 тысячи гривен, сейчас – 48,8 тысячи гривен за квадратный метр. Это связано с тем, что девелоперы перечислили стоимость жилья по текущему курсу.

Опрошенные застройщики рассказывают, что при полной оплате стоимости готовы дать дисконт в 5%. В отдельных случаях размер скидки может достигать 15 – 20%.

Девелоперы считают, что до завершения военных действий ждать роста спроса со стороны покупателей не стоит. Однако, по их мнению, оживить рынок может новая государственная ипотечная программа под 3%, которая начнет действовать с 1 октября.