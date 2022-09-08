Если сравнивать с июлем стоимость "квадрата" выросла на 9,1%. Такие цифры предоставляет поставщик IT-продуктов для застройщиков M4U.

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Ситуация на первичном рынке Киева: сколько стоит "квадрат"

Средняя стоимость квадратного метра в объектах на разных стадиях строительства в августе составила 59 434 гривен.

66,5% предложений сосредоточено в ценовом диапазоне от 26 000 до 32 000 гривен. Преимущественно потенциальным покупателям предлагают квартиры комфорт-класса.

Именно этот класс жилья продемонстрировал в августе самый существенный скачок цен. Средняя цена здесь повысилась на 7,9%, до 43 472 гривен. Не отстает жилье элит-класса, так же подорожавшее на 7,9%. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 142 071 гривен.

Квадратный метр в новостройках бизнес-класса подорожал на 6,3%, до 75 885 гривен, а рост цен в эконом-классе составил всего 2,8%. В конце августа недвижимость здесь стоила в среднем 31 368 гривен за квадратный метр.

К февралю мы наблюдали рост цен, обусловленный сокращением предложения на рынке на фоне стабильного спроса,

– объясняет основатель M4U Владимир Даниленко.

Однако сейчас, по его словам, даже на фоне сокращения спроса до 90% цены продолжат расти из-за:

дефицита стройматериалов и роста их стоимости,

необходимости поиска новых поставщиков,

изменения курса доллара, к которому привязана стоимость у большинства девелоперов.

"Это вполне закономерный процесс, который будет продолжен в течение следующих месяцев", – резюмировал Даниленко.

Где продают самые дорогие и дешевые квартиры

Традиционно самые дорогие объекты сосредоточены в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра в августе составила 117 889 гривен. Дешевле всего квадратный метр в новостройках стоит в Дарницком районе – в среднем 33 799 гривен.

В августе работу на киевских стройплощадках возобновили еще 17 жилых комплексов. Больше всего новостроек – 29 – сосредоточено в Голосеевском районе Киева. Второй по количеству – Печерск, где строится 24 объекта. Меньше всего активных строек в Днепровском районе – всего 10 жилых комплексов.

Напомним, среди потенциальных покупателей жилья в Киеве 54% составляют непосредственно киевляне и жители Киевской области. Еще 29% интересующихся покупкой жилья в столице составляют жители других регионов Украины, 17% – покупатели из других стран.