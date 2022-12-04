Сколько стоит вторичное жилье в разных регионах Украины
Источник:The Page
Спрос на покупку жилья в Украине постепенно восстанавливается. К концу сентября 2022 года количество запросов на квартиры достигло 75 – 80% от довоенных показателей начала года.
На вторичном рынке квартир в большинстве регионов цены растут по сравнению с показателями весны и лета. Больше всего – на мероприятии как ответ на спрос, который создали переселенцы.
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Из-за стагнации рынка недвижимости Одессы, Харькова, Днепра в целом по Украине цены на жилье снизились. С ноября 2021 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Украине в долларовом исчислении просела на 3,6%.
В то же время в Киеве цены выросли на 3,1%, во Львове — на 6%. В Днепре и Одессе цены на вторичном рынке снизились на 1,2% и 4,1% соответственно, говорит руководитель консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.
Цены на квартиры на вторичном рынке Украины
Учитывая рост спроса на 1-комнатные и 2-комнатные квартиры, цены за год на них выросли умеренно. Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской (+38%), Ивано-Франковской (+23%) и Львовской (+19%) областях. Самый дорогой квадратный метр 1-комнатной квартиры в Киеве (1776,69 доллара), Львовской (1239,96 доллара), Закарпатской (1037,96 доллара), Киевской (935,54 доллара) и Винницкой (940,95 доллара) областях. Низкие средние цены предлагает Кировоградская (550,96 доллара) и Сумской (553,79 доллара) областях.
Средние цены на 1-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)
- Закарпатская 1037,96 (38%),
- Ивано-Франковская 682,65 (+23%),
- Львовская 1239,96 (+19%),
- Тернопольская 776,16 (+15%),
- Житомирская 763,89 (+12%),
- Хмельницкая 745,18 (+11%),
- Ровенская 847,53 (+10%),
- Винницкая 940,95 (+9%),
- Киев 1776,69 (-4%),
- Киевская 935,54 (-7%).
Средние цены на 2-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)
- Закарпатская 997,72 (+37%),
- Львовская 1163,96 (+24%),
- Ивано-Франковская 658,48 (+21%),
- Тернопольская 735,45 (+14%),
- Хмельницкая 682,9 (+11%),
- Ровенская 784,2 (+10%),
- Винницкая 866 (+10%),
- Житомирская 663,27 (+2%),
- Киев 1900,14 (колебания менее 1%),
- Киевская 856,05 (-6%).
Средние цены на 3-комнатные квартиры в октябре 2022 по сравнению с октябрем 2021 (долларов за квадратный метр)
- Закарпатская 918,74 (+40%),
- Винницкая 835,93 (+35%),
- Ивано-Франковская 665,35 (+23%),
- Ровенская 751,64 (+19%),
- Львовская 1078,03 (+18%),
- Хмельницкая 653,97 (+16%),
- Житомирская 624,71 (+11%),
- Тернопольская 671,8 (+6%),
- Киев 2039,36 (+5%),
- Киевская 785,24 (-2%).