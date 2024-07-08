Колоссальная разница: в каких районах Киева самые дорогие и самые дешевые квартиры

На вторичном рынке Киева есть много предложений по покупке жилья по разным ценам. Стоимость жилья частично зависит от района, где расположено помещение.

Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 41 900 долларов. А самая высокая стоимость – 112 500 долларов. Указанные цены – это среднее значение стоимости квартиры с ремонтом и без него, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные ЛУН.

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Где дешевле всего, а где дороже всего

Однокомнатные квартиры по самым низким ценам можно найти в Деснянском районе. Именно там жилье стоит почти 42 тысячи долларов. Самая высокая средняя стоимость в более 100 тысяч долларов – традиционно на Печерске.

Интересно, что после Печерского района следующим "лидером" является Шевченковский. Однако там квартиры стоят значительно дешевле – в среднем 79 тысяч долларов.

Сравнительно средние цены можно найти в Оболонском (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском (59 900 долларов) районах.

Цены на вторичные квартиры / Скриншот данных ЛУН

Стоимость двух- и трехкомнатных бывает заоблачная

Что касается стоимости двухкомнатных квартир, то самые дешевые цены опять же в Деснянском районе – 56 700 долларов. А самые дорогие – соответственно в Печерском районе – аж 170 000 долларов.

Трехкомнатная квартира на Печерске будет стоить примерно 299 тысяч долларов, а в Деснянском районе – 71 тысячу долларов.