Период стагнации: как изменились цены на киевском рынке недвижимости

За год однокомнатные квартиры подешевели на 23%. Медианная цена квадратного метра готового жилья составила чуть меньше 1 270 долларов. При этом на рынке наблюдается проседание цен.

Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua. Как сообщили аналитики, за месяц подорожало только многокомнатное жилье.

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Медианная стоимость квадратного метра в Киеве

Медианная стоимость квадратного метра на "вторичные" в январе зафиксировалась на отметке 1 266 долларов. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры – на 2,9% за месяц до 1 253 долларов.

Двухкомнатные квартиры упали в цене на 2,6%, квадратный метр при этом стоит 1 283 долларов.

Интересно, что средняя стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 1,6% и составляет сейчас 1 297 долларов за квадратный метр.

Как изменилась стоимость жилья в Киеве / Инфографика Address.ua

Спрос по районам

Даже во время войны среди районов Киева самым дешевым для покупки квартир остается Деснянский, самым дорогим – Печерский. Аналитики обращают внимание, что для анализа берутся данные предложений, хотя реальные цены на основе дисконта от продавца могут быть ниже на 10 – 30%.



Цены на вторичное жилье в Киеве по районам / Инфографика Address.ua

Самым высоким спросом на столичном рынке жилья в январе пользовались квартиры стоимостью от 30 – 50 тысяч долларов. Доли запросов в этих категориях занимают по 39%. На втором месте находилось жилье в диапазоне от 70 тысяч долларов.

Также покупатели жилья в основном интересуются двухкомнатными квартирами, на которые приходится 45% всех запросов. Однокомнатными интересуются 39% пользователей, трехкомнатными – 16% пользователей.

После первого шока рынок вторичной недвижимости Киева вошел в период продолжительной стагнации. Пока будет продолжаться война с Россией, накопившиеся негативные факторы будут продолжать давление на уровень цен, а до тех пор, пока реальные цены сделок будут значительно ниже довоенных показателей, пополнение рынка новыми квартирами останется крайне нестабильным,

– говорят эксперты.

Они прогнозируют дальнейшую депрессию на рынке в течение среднесрочной перспективы. Поскольку активность покупателей остается практически нулевой.