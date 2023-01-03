Подешевеет ли киевская недвижимость в 2023 году

В 2022 году цены на недвижимость в Киеве снизились примерно на 15 – 20%. Однако в 2023 году стоимость квадратных метров вряд ли пойдет на убыль.

Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, спрос на квартиры в столице есть, однако киевляне не спешат покупать недвижимость из-за ракетных обстрелов и атаки "Шахидами".

Читайте также Когда покупатели могут приступать к ремонту в новостройке: опыт КН РИЕЛ

Рынок недвижимости Киева: как будут меняться цены

Юрий Пита подчеркнул, что актуальные прогнозы по ценам на киевскую недвижимость базируются на тенденциях последних нескольких месяцев 2022 года. В ноябре-декабре рынок стабилизировался и нет значительных перекосов в сторону повышения или снижения стоимости жилья.

В 2022 году цены упали примерно на 15 – 20%, это с начала войны. Они уже падение свое не продолжают, так что цены будут на этом уровне. Они упали до определенного уровня и такими и останутся. Но, опять же, многое будет зависеть от ситуации в стране в целом,

– объяснил эксперт.

Пита добавил: если будут успехи на фронте, тогда рынок недвижимости будет также реагировать достаточно активно. К тому же положительно на ситуацию повлияют компенсации потерявшим жилье украинцам.

Мы надеемся, что заработают программы компенсации жилья для потерявших его. Это также повлияет на рынок. Будут, возможно, какие-то денежные компенсации или квадратными метрами. И их (квартиры, – 24 канал) на рынке будут где-то искать, покупать, передавать пострадавшим. Следовательно, такие тенденции будут как минимум полгода, а потом уже будем смотреть, что будет дальше. То есть относительно цен существенных изменений не предусматривается,

– подытожил специалист.

С этим согласны и другие обозреватели рынка жилья. К примеру, экспертка Ольга Щедрина отмечает, что говорить о росте можно только после завершения активных военных действий. По ее прогнозам, в течение 2023 года будет сохраняться спрос на загородное жилье и земельные участки. А "вторичка" вырастет в цене и вскоре вернется к довоенным показателям.