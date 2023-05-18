В это сложно поверить: вместе с домом продают безлюдный остров
Источник:Realestate
Кто-то выбирает недвижимость в центре города, кто-то предпочитает спокойные окраины, а кто-то и вообще убегает как можно дальше от человеческих глаз и городского шума.
Этот уютный домик на необитаемом острове предлагает полноценное отключение от мира. Вопрос только стоимости такого покоя.
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Дом продают с целым островом
Островной отдых кажется раем многим. Однако изысканные альтернативы переполнены туристами и застройками, а безлюдные обычно предлагают не слишком привлекательные рыбацкие старенькие домики. Это же станет уникальным исключением, ведь имеет непревзойденную локацию, историческое прошлое и стильный дизайн.
Вместе с особняком продаются 94 гектара с почти 2 километрами водной линии. Запросов от желающих приобрести это райское место было немало.
Весь остров может стать вашим / Фото Realestate
Красивый вид с террасы / Фото Realestate
Нас завалили сообщениями, люди очень хотят получить представление о его цене. Местный покупатель уже сделал предложение, и есть некоторые межгосударственные покупатели, также серьезно рассматривающие его. Это особая собственность,
– говорит агент по недвижимости.
Еще один козырь локации – полная конфиденциальность. Въезд на территорию осуществляется по длинной частной дороге, так что неожиданный гость явиться просто не сможет. Покупателей привлекает и уютный фасад, и большое пространство вокруг дома, ведущее к береговой линии.
Экстерьер впечатляет / Фото Realestate
История этого домика началась почти 2 столетия назад, в 1840-х годах. Его владельцем был моряк, перевозивший пароходом корабли из Гобарта в Большой залив. Также были в истории почти полвека, что здание провело в одиночестве в окружении дикой природы. Тогда территорию использовали для сельскохозяйственной деятельности, однако держать в собственности дом никто не решился.