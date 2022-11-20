Объемы продаж упали, а цены выросли: сколько стоят киевские новостройки

Продажи квартир в киевских новостройках упали почти до нуля. Однако рынок недвижимости как в столице, так и в Украине до сих пор функционирует.

Объемы продаж в новостройках столицы упали в 10 – 15 раз, констатирует эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, до полномасштабного вторжения России самые крупные девелоперы Украины продавали 150 – 250 квартир в месяц. Сейчас таких соглашений около десятка.

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Низкий спрос и высокая цена: что происходит с рынком киевских новостроек

Несмотря на то, что квартиры почти не покупают, цена за квадратные метры все равно растет. Виктория Берещак выделяет две причины, влияющие на удорожание:

рост себестоимости всех затрат,

инфляция.

Эксперт рынка недвижимости отмечает, что из-за потери мощностей украинских заводов нужно завозить материалы из-за рубежа, а у девелоперов нарушились привычные логистические цепочки поставок. К тому же, сотрудники строительных компаний вступили в силы обороны.

На стоимость "квадратов" оказывает влияние и высокая инфляция. Сначала НБУ удерживал доллар, а когда его отпустили в свободное плавание, было определенное расхождение: девелоперы все еще пытались держать цены, но уже тратили на нужды объекта уже больше денег, потому что все подорожало.

Сейчас эти цены уже начинают выравниваться и показывают более реальную ситуацию. Курс и дальше будет постепенно выравниваться ближе к реальному. В целом в гривневом эквиваленте мы видим повышение стоимости квартир на 45%,

– говорит Берещак.

Представитель консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий добавляет, что продажи в новостройках проходят сегодня в единичных случаях, обычно жилье предлагают переезжающие в другой регион или другую страну. Покупают квартиры переселенцы, однако даже их обычно интересует уже обустроенная под жизнь "вторичка".

Сколько стоит жилье в Киеве

Во время войны цены на квадратный метр выросли на 30 – 45%. Также цена отличается в зависимости от класса, метража и готовности объекта. Так, в Оболонском районе Киева минимальная цена за квадратный метр составляет 22 550 гривен при покупке трехкомнатной квартиры, а максимальная – 105 060 гривен за метр в уже введенном в эксплуатацию доме премиу-мкласса возле метро.

В среднем цены варьируются в следующих диапазонах: