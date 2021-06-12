Квартира в новостройке Киева: за сколько можно купить и в каком районе

12 июня 2021 , 14:26
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Источник:

100realty

В Киеве в мае 2021 года цена квадратного метра квартир увеличилась в 44 новостройках. Стоимость поднялась в большинстве районов Киева.

Жилье в украинской столице пользуется большим спросом, поэтому о снижении цен говорить не приходится. За сколько можно купить квартиру в новостройке Киева и в каком районе – читайте далее.

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Как изменились цены в мае (относительно апреля)

  • В ЖК эконом-класса стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен.
  • Комфорт-класс – повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный.
  • Бизнес-класс – жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр.
  • Премиум-класс – "квадрат" подешевел на 0,4% – до 73 841 гривен.
В мае к покупке в Киеве были доступные квартиры в 206 комплексах. Сюда включены как незавершенные объекты, так и квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2021 года / данные 100realty:

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Что продают

На рынке больше новостроек комфорт-класса – 48%, бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 18% и премиум-класса – 11% от общего количества предложений. 

Больше комплексов в мае предлагалось в:

  • Голосеевском районе – 15%;
  • Шевченковском – 13%;
  • Дарницком – 12%;
  • Соломенском – 11%.

Наименьшее количество новостроек в:

  • Святошинском районе – 8%;
  • Днепровском – 7%;
  • Подольском – 7%;
  • Деснянском – 6%;
  • Оболонском – 6%.

Цены на жилье в Киеве растут, несмотря на пандемию / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна