Квартира-студия: что это такое, какие нюансы нужно знать и где купить

Студией называют квартиру, где все помещения, кроме санузла, являются единым пространством. При этом между кухней и комнатой нет перегородки.

Квартиры-студии имеют как преимущества, так и недостатки. Подробно о них рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Особенности квартиры-студии

Квартиры-студии появились в США в XX веке и имели бешеную популярность среди молодежи. Это современное, удобное и недорогое жилье.

Главным преимуществом и одновременно основным недостатком квартиры студии является возможность спланировать спальню, кухню и гостиную на одной площади. Обычно студиями являются однокомнатные квартиры, однако встречаются и другие варианты, где есть несколько комнат, а кухня объединена с гостиной.

Какие преимущества имеют квартиры-студии

В основном квартира-студия рассчитана на проживание одного человека или молодой пары.

Подобное жилье имеет следующие плюсы:

Одно пространство – один стиль . Планировка дает возможность оформить объект стильно, но при этом недорого.

. Планировка дает возможность оформить объект стильно, но при этом недорого. Компактность позволяет рационально использовать каждый квадратный метр жилья.

Все на виду. Поскольку квартиры-студии не имеют перегородок, все необходимое – всегда под рукой.

позволяет рационально использовать каждый квадратный метр жилья. Поскольку квартиры-студии не имеют перегородок, все необходимое – всегда под рукой. Помещение для творчества . Освещение и акустика в квартирах-студиях обеспечивает им популярность среди творческих людей.

. Освещение и акустика в квартирах-студиях обеспечивает им популярность среди творческих людей. Финансовый вопрос. Квартиры-студии стоят дешевле, чем жилье с отдельными комнатами. То же самое можно сказать о коммунальных услугах – они обходятся дешевле благодаря небольшой квадратуре.

Квартиры-студии стоят дешевле, чем обычные / Фото riel

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Недостатки квартиры-студии

Основным минусом считается отсутствие личного пространства. Это касается не только семей с ребенком, но и пар, имеющих разный режим дня.

Также недостатками являются:

ароматы, которые распространяются из кухни-студии по всему пространству;

необходимость подбирать компактную мебель;

отсутствие площади под места для хранения (когда шкафы негде поставить) и кровати.

В квартирах-студиях чаще всего используют встроенную или многофункциональную мебель.

В квартиры-студии подбирают многофункциональную мебель / Фото riel

Где выгодно купить квартиру-студию

Корпорации Недвижимости РИЕЛ предлагает современные ЖК, где можно выгодно приобрести качественные квартиры-студии в Киеве и Львове.

Квартира площадью 25 квадратных метров, где есть классическая кухня-студия с перегородкой, отделяющей зону приготовления пищи от спального места. В объекте также есть прихожая и отдельный санузел с ванной. Это вариант, где хватит места и для большой кровати, и для кухонного гарнитура.

ЖК Riel City от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Квартира площадью 34 квадратных метра, где есть прихожая, гардеробная комната и балкон. Планирование позволяет сделать в жилье несколько зон: обеденную, кухонную и спальню. Кроме того, это светлая и просторная квартира.

ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

В квартире площадью 30 квадратных метров есть особенность – кухня удобно вынесена в отдельную нишу, поэтому отделена от жилой зоны. Кроме того, в комнате достаточно места для дивана и обеденной зоны, а в прихожей можно установить шкаф для одежды.

ЖК "Містечко Підзамче. Вежа" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Прямоугольная квартира площадью 33 квадратных метра имеет четко выделенную кухонную, обеденную и спальную зону, а также место для хранения одежды. Кроме того, есть еще две зоны, которые можно использовать на свой вкус.

ЖК "Голоські Кручі" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Квартира площадью 31 квадратный метр имеет большой санузел, место под встроенный шкаф или гардероб. Планировка жилья позволяет комфортно распределить пространство на зоны и разместить все необходимое.

ЖК "Берег Дніпра" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel