Квартиры или частные дома: какое жилье предпочитают украинцы

Паника, спровоцированная страхом остаться без света на несколько дней, а то и недели медленно утихает. Однако ее эхо до сих пор ощущается на рынке жилья.

По словам риелторов, спрос на аренду частных домов существенно повысился. А цены на автономное жилье под Киевом поднялись до 20% в зависимости от типа недвижимости, ее функционала и локации. Однако трудно сказать, что этот интерес перерос в тенденцию, а украинцы откажутся украинцы от квартир в пользу частных домов, пишет 24 канал.

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Загородная недвижимость будет популярной недолго

По словам Дениса Судилковского, маркетинг директора ЛУН, наблюдать рост заинтересованности в идее собственного дома действительно можно. Но превратится ли этот интерес в платежеспособный спрос покажет только время.

Себестоимость строительства продолжает расти в Украине, частные дома будут все более дорогой опцией,

– отмечает он.

Кроме этого эксперт напомнил, что государственные программы доступной ипотеки пока распространяются только на квартиры. Поэтому, скорее всего, дома для большинства так и останутся мечтой или вторым домом для семьи.

Другой вероятный вариант – аренда. Украинцы действительно могут временно переключиться на автономные варианты, однако после устранения неудобств со свето- и газоснабжением вернутся поближе к городским квартирам.

Сколько стоят дома по Украине

Однокомнатный экономвариант с газовым котлом в Одесской области стоит 4 500 гривен. За 8 000 гривен удастся снять дом на 60 квадратных метров с индивидуальным отоплением, придомовой территорией и доступом к городской инфраструктуре, что важно, если приезжаете с детьми или животными. За бюджет в 12 000 гривен на окраине Одессы можно арендовать дом на 160 "квадратов" с газовым котлом, септиком и камином, что делает его почти независимым от городских коммуникаций.

В Полтаве предлагают частный дом за 20 000 гривен. Площадь здания –140 "квадратов". Внутри есть камин, а вокруг – просторная придомовая территория.

Самые экономные варианты в Киеве начинаются с 3 – 4 тысяч гривен в месяц. Это типичный "домик в деревне", расположенный в 30 минутах езды от столицы на авто. Приблизительно за 20 000 гривен, по данным агрегаторов ЛУН, предлагают дома с генератором и каминными залами, что можно считать хорошими вариантами для тех, кто планирует провести зиму с достаточным уровнем комфорта.

Во Львове с бюджетом в 10 тысяч гривен можно найти дома на 50 "квадратов" с собственной скважиной, газовым отоплением и камином. В Закарпатье предлагают недвижимость в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. Арендовать дом в Ивано-Франковске можно за 12 тысяч гривен в месяц.