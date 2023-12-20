Самая дорогая квартира в Трускавце: сколько стоит и какой интерьер

Новая двухкомнатная квартира в центре Трускавца является самой дорогой в городе. Хотя она небольшая по площади, но имеет хороший современный интерьер.

Жилье расположено на последнем этаже 5-этажного дома. Квартира с авторским дизайном стоит 190 тысяч долларов, то есть около 7 миллионов гривен, сообщает 24 Канал на основе данных из объявлений на OLX.

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Как выглядит самая дорогая квартира Трускавца

Площадь квартиры составляет 80 квадратных метров, из них кухня занимает 12,5 "квадрата". Квартиру продают с мебелью, которую выполняли специально на заказ и необходимой бытовой техникой.

"Квартира готова к проживанию в стильной новостройке в центральной части города Трускавца, на улице Роксоланы. Очень хорошая локация, рядом два бювета лечебной воды, торговый развлекательный центр, Укрпочта, заведения", – пишет автор объявления.

Двухкомнатная квартира за 7 миллионов гривен / Фото OLX

Интерьер выполнен в нейтральных тонах с добавлением ярких акцентов. Отопление в квартире комбинированное, есть технология умного дома, пожарная сигнализация, паркинг для авто.

Сколько стоит самая дорогая квартира в Одессе.

6-комнатную квартиру в Одессе продают. за 1,7 миллиона долларов, а это более 60 миллионов гривен. Площадь жилья составляет 344 квадратных метра, из которых кухня занимает всего лишь 16 "квадратов".

Ремонт в квартире производили не так давно, однако дизайн достаточно хаотичен, без единого стиля. Также в некоторые комнаты владельцы должны сами докупить мебель, а это дополнительные расходы.