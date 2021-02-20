В любой квартире должно быть достаточно мест для хранения. Это позволит избежать бардака и хаоса.

Какие места для хранения продумать, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Тема скрытого хранения в условиях малогабаритных квартир и тенденций минимализма особо актуальна. Правильная организация вещей сейчас возведена в культ, каждый старается избавиться от лишнего хлама, а оставшееся вещи хранить красиво и удобно. Живите настоящим и не собирайте лишнего, окружите себя только теми предметами, которые действительно приносят удовольствие и радость, пользу,

– отметила Морозова.

Встроенные шкафы

В тренде шкафы, которые визуально кажутся продолжением стены. Также можно сделать зеркальные двери – это позволит увеличить пространство. Отдельностоящие шкафы остались в прошлом, поэтому важно предусмотреть нишу для встроенного.

Шухлядки под кроватью или ниша для белья

Пространство под мебелью нужно использовать по максимуму. Это может быть кровать с подиумом, в котором будут места для хранения, или же с выдвижными ящиками.

В выдвижных ящиках можно хранить постельное белье, например / Фото design-homes

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Гардеробная

Если квартира маленькая, по словам дизайнера интерьера, лучше отказаться от шкафов и сделать одну хорошую гардеробную. Это позволит хранить все вещи в одном месте.

Вместительная гардеробная – идеальное решение для небольшой квартиры / Фото house-biz

Зона над кроватью с навесными шкафами

Для тех, кого не напрягают нависающие над головой шкафчики. Плюс в том, что благодаря шкафчикам вокруг кровати, спальное место кажется более уютным и спрятанным в нише,

– уточнила Виктория Морозова.

В зоне над кроватью можно разместить любые предметы или личные вещи / Фото ivd

Различные системы хранения на балконе (навесные полки, стеллажи, шкафы).