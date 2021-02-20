Как оформить небольшую ванную комнату: основные моменты
Небольшая ванная комната требует грамотного дизайна. Его необходимо спланировать заранее.
Источник:Инстаграм roomz_creative
Какие нюансы следует учесть, обустраивая ванную комнату, рассказали дизайнеры интерьера из roomz_creative.
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Как оформить небольшую ванную комнату? Для начала определитесь с размерами сантехники и тщательно продумайте планировку. В первую очередь исходите из доступа сантехприборов к коммуникациям. И не забудьте про функциональность! Например, если вы планировали поставить отдельностоящую ванну, то подумайте, удобно ли вам будет за ней убирать, и насколько комфортно в ней принимать душ,
– отметили дизайнеры интерьера.
Что учесть при обустройстве ванной комнаты
- При выборе мебели и унитаза, дизайнеры интерьера рекомендуют обращать внимание на подвесные модели. Такое решение не только стильно выглядит и разгружает небольшое помещение, но и облегчает уборку комнаты.
- Важно заранее продумать открывание всех ящиков и створок.
Дизайн ванной комнаты необходимо продумать заранее / Фото pinterest
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Часто бывает так, что не подумали, а расположенный рядом полотенцесушитель не дает полностью открыть дверцу шкафчика,
– пояснили специалисты.
В маленькой ванной следует правильно подобрать палитру цветов / Фото pinterest
- При подборе плитки или керамогранита, обратите внимание, что закономерность "маленькая ванная – маленькая плитка" уже не работает.
И не бойтесь темных тонов! Пробуйте сочетать керамогранит под камень и под дерево, это всегда выглядит очень эффектно!
– подчеркнули дизайнеры интерьера.
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