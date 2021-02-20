Небольшая ванная комната требует грамотного дизайна. Его необходимо спланировать заранее.

Какие нюансы следует учесть, обустраивая ванную комнату, рассказали дизайнеры интерьера из roomz_creative.

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Как оформить небольшую ванную комнату? Для начала определитесь с размерами сантехники и тщательно продумайте планировку. В первую очередь исходите из доступа сантехприборов к коммуникациям. И не забудьте про функциональность! Например, если вы планировали поставить отдельностоящую ванну, то подумайте, удобно ли вам будет за ней убирать, и насколько комфортно в ней принимать душ,

– отметили дизайнеры интерьера.

Что учесть при обустройстве ванной комнаты

При выборе мебели и унитаза, дизайнеры интерьера рекомендуют обращать внимание на подвесные модели . Такое решение не только стильно выглядит и разгружает небольшое помещение, но и облегчает уборку комнаты.

. Такое решение не только стильно выглядит и разгружает небольшое помещение, но и облегчает уборку комнаты. Важно заранее продумать открывание всех ящиков и створок.

Дизайн ванной комнаты необходимо продумать заранее / Фото pinterest

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Часто бывает так, что не подумали, а расположенный рядом полотенцесушитель не дает полностью открыть дверцу шкафчика,

– пояснили специалисты.

В маленькой ванной следует правильно подобрать палитру цветов / Фото pinterest

При подборе плитки или керамогранита, обратите внимание, что закономерность "маленькая ванная – маленькая плитка" уже не работает.

И не бойтесь темных тонов! Пробуйте сочетать керамогранит под камень и под дерево, это всегда выглядит очень эффектно!

– подчеркнули дизайнеры интерьера.