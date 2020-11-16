Если в качестве напольного покрытия в квартире вы выбрали ламинат – следует быть внимательными во время его чистки и уборки.

Что именно нужно учесть, и каких ошибок избегать, рассказывает Недвижимость 24.

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Не выжимать швабру

Одна из распространенных ошибок, ведь ламинат боится влаги. Даже самые стойкие к воде варианты, не следует заливать водой – это может привести к деформации швов.

Ламинат лучше протирать влажной, но не мокрой тряпкой / Фото domashniy

Использование пароочистителя

Регулярная уборка ламината паром может его повредить. Все дело в том, что температура пара очень высокая, а для этого покрытия она противопоказана.

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Использование жестких моющих средств

Ламинат не рекомендуется мыть с использованием средств, в составе которых есть аммиак. Иначе он может получить дефекты.

Воск и масло

Многие считают, что ламинат можно натирать воском или маслом, однако это не так. Ламинат является искусственным материалом, поэтому воск и масло могут ему только навредить.

Существует специальный ламинатный воск. С его помощью можно замаскировать царапины на покрытии.

Грубые щетки

Жесткие щетинки могут поцарапать ламинат – учитывайте этот момент, покупая предметы и средства для уборки.

Ламинат не следует подметать или чистить жесткими щетинками / Фото poradovat