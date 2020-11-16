Ламинат в квартире: 5 распространенных ошибок, которых следует избегать
Если в качестве напольного покрытия в квартире вы выбрали ламинат – следует быть внимательными во время его чистки и уборки.
Что именно нужно учесть, и каких ошибок избегать, рассказывает Недвижимость 24.
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Не выжимать швабру
Одна из распространенных ошибок, ведь ламинат боится влаги. Даже самые стойкие к воде варианты, не следует заливать водой – это может привести к деформации швов.
Ламинат лучше протирать влажной, но не мокрой тряпкой / Фото domashniy
Использование пароочистителя
Регулярная уборка ламината паром может его повредить. Все дело в том, что температура пара очень высокая, а для этого покрытия она противопоказана.
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Использование жестких моющих средств
Ламинат не рекомендуется мыть с использованием средств, в составе которых есть аммиак. Иначе он может получить дефекты.
Воск и масло
Многие считают, что ламинат можно натирать воском или маслом, однако это не так. Ламинат является искусственным материалом, поэтому воск и масло могут ему только навредить.
Грубые щетки
Жесткие щетинки могут поцарапать ламинат – учитывайте этот момент, покупая предметы и средства для уборки.
Ламинат не следует подметать или чистить жесткими щетинками / Фото poradovat
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