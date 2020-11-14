Перед тем как начинать ремонтные работы в квартире, необходимо продумать самые мелкие нюансы.

Что важно предусмотреть, чтобы не ошибиться во время ремонта, рассказывает Недвижимость 24.

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Канализация

До начала ремонта необходимо продумать, где будут проходить трубы канализации. Важно учесть, что во избежание засоров канализационная труба не должна поворачивать под углом в 90 градусов. Такие нюансы нужно предусмотреть перед началом работ, чтобы в итоге в ванной комнате не появились различные "пенечки" и ступеньки.

Плитка

Керамическая плитка часто используется владельцами квартир как в ванных комнатах, так и на кухне, и в коридорах. Учитывайте, что разные партии могут отличаться по оттенку и даже по размеру. Заказывайте плитку всегда с запасом.

Плитка в разных партиях может отличаться по оттенку / Фото sibdesigner

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Обои

Если вы решили, какие именно обои хотите, обязательно нужно просчитать, сколько вам их понадобится. Учитывайте подбор рисунка – расход такого варианта будет больше. Обои также необходимо брать с запасом – каждая партия может отличаться по оттенку.

Заказывайте обои с запасом / Фото homester

Открывание дверей и ящиков

Казалось бы, что все элементарно, но довольно часто возникают ситуации, когда открывающаяся дверца бьет по светильнику, или ящик не выдвигается потому что мешает полотенцесушитель. Особенно этот момент актуален для кухни, где много мебели, и ванной комнаты.

Внимательно продумайте размещение дверей и ящиков / Фото 1olestnice