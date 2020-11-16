Ламінат у квартирі: 5 поширених помилок, яких слід уникати
Якщо підлоговим покриттям у квартирі ви вибрали ламінат – слід бути уважними під час його чищення і прибирання.
Що саме потрібно врахувати, і яких помилок уникати, розповідає Нерухомість 24.
Читайте Квартира після ремонту: як прийняти і що перевірити
Не вичавлювати швабру
Одна з поширених помилок, адже ламінат боїться вологи. Навіть найстійкіші до води варіанти, не слід заливати водою – це може привести до деформації швів.
Ламінат краще протирати вологою, але не мокрою ганчіркою / Фото domashniy
Використання пароочисника
Регулярне прибирання ламінату паром може його пошкодити. Вся справа у тому, що температура пара дуже висока, а для цього покриття вона протипоказана.
Цікаво Як не помилитися під час ремонту квартири: важливі нюанси
Використання жорстких миючих засобів
Ламінат не рекомендується мити з використанням засобів, у складі яких є аміак. Інакше він може отримати дефекти.
Віск і масло
Багато хто вважає, що ламінат можна натирати воском або олією, однак це не так. Ламінат є штучним матеріалом, тому віск і масло можуть йому лише зашкодити.
Грубі щітки
Жорсткі щетинки можуть подряпати ламінат – враховуйте цей момент, купуючи предмети і засоби для прибирання.
Ламінат не слід підмітати або чистити жорсткими щетинками / Фото poradovat
Поділитися новиною