Якщо підлоговим покриттям у квартирі ви вибрали ламінат – слід бути уважними під час його чищення і прибирання.

Що саме потрібно врахувати, і яких помилок уникати, розповідає Нерухомість 24.

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Не вичавлювати швабру

Одна з поширених помилок, адже ламінат боїться вологи. Навіть найстійкіші до води варіанти, не слід заливати водою – це може привести до деформації швів.

Ламінат краще протирати вологою, але не мокрою ганчіркою / Фото domashniy

Використання пароочисника

Регулярне прибирання ламінату паром може його пошкодити. Вся справа у тому, що температура пара дуже висока, а для цього покриття вона протипоказана.

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Використання жорстких миючих засобів

Ламінат не рекомендується мити з використанням засобів, у складі яких є аміак. Інакше він може отримати дефекти.

Віск і масло

Багато хто вважає, що ламінат можна натирати воском або олією, однак це не так. Ламінат є штучним матеріалом, тому віск і масло можуть йому лише зашкодити.

Існує спеціальний ламінатний віск. З його допомогою можна замаскувати подряпини на покритті.

Грубі щітки

Жорсткі щетинки можуть подряпати ламінат – враховуйте цей момент, купуючи предмети і засоби для прибирання.

Ламінат не слід підмітати або чистити жорсткими щетинками​ / Фото poradovat