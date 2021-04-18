Зонирование – прием, который позволяет сделать любое помещение максимально функциональным и комфортным. Спальня – не исключение.

В спальной комнате можно сделать различные уютные зоны. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Иногда укомплектовать большую квартиру бывает трудней, чем сделать это в маленькой. Много пространства – это ответственность, нужно сделать так, чтобы оно было функциональным, а не простаивало просто так,

– отметила Петайкина.

Зонирование в спальне следует продумать до ремонта / Фото Pixabay

Какие зоны сделать в спальне

Гардеробная. Этот вариант – прекрасная замена массивным шкафам.

Этот вариант – прекрасная замена массивным шкафам. Кабинет. Эту зону, по словам дизайнера интерьера, следует визуально отгородить. Лучше, если она будет находиться недалеко от окна.

Эту зону, по словам дизайнера интерьера, следует визуально отгородить. Лучше, если она будет находиться недалеко от окна. Туалетный столик.

​Часто столика может заменить прикроватную тумбу, если не хватает места для его размещения в отдельной зоне,

– уточнила Анна Петайкина.

Ванна. Этот вариант подходит для очень больших спален или при объединении комнат.

Этот вариант подходит для очень больших спален или при объединении комнат. Камин. Релакс-зона, которая позволит отдохнуть после рабочего дня.

Релакс-зона, которая позволит отдохнуть после рабочего дня. Хобби и отдых. В спальне можно сделать уголок для отдыха или чтения. Не забудьте подобрать стильный торшер.

Правильное зонирование обеспечит уют в комнате / Фото pinterest

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Как разграничить зоны в спальне:

мебелью;

перегородками;

светом;

цветом;

подиумом;

рельефным потолком;

шторами.

Зонирование позволит сделать максимально комфортную спальню / Фото pinterest