Интерьер спальни: какие зоны оформить в комнате отдыха
Зонирование – прием, который позволяет сделать любое помещение максимально функциональным и комфортным. Спальня – не исключение.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
В спальной комнате можно сделать различные уютные зоны. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Иногда укомплектовать большую квартиру бывает трудней, чем сделать это в маленькой. Много пространства – это ответственность, нужно сделать так, чтобы оно было функциональным, а не простаивало просто так,
– отметила Петайкина.
Зонирование в спальне следует продумать до ремонта / Фото Pixabay
Какие зоны сделать в спальне
- Гардеробная. Этот вариант – прекрасная замена массивным шкафам.
- Кабинет. Эту зону, по словам дизайнера интерьера, следует визуально отгородить. Лучше, если она будет находиться недалеко от окна.
- Туалетный столик.
Часто столика может заменить прикроватную тумбу, если не хватает места для его размещения в отдельной зоне,
– уточнила Анна Петайкина.
- Ванна. Этот вариант подходит для очень больших спален или при объединении комнат.
- Камин. Релакс-зона, которая позволит отдохнуть после рабочего дня.
- Хобби и отдых. В спальне можно сделать уголок для отдыха или чтения. Не забудьте подобрать стильный торшер.
Правильное зонирование обеспечит уют в комнате / Фото pinterest
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Как разграничить зоны в спальне:
- мебелью;
- перегородками;
- светом;
- цветом;
- подиумом;
- рельефным потолком;
- шторами.
Зонирование позволит сделать максимально комфортную спальню / Фото pinterest
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