В каких регионах Украины строят больше всего новых квартир: вот лидеры по количеству

В Украине в течение 2023 года начали строить только 67 000 новых квартир. Из них 46 тысяч - это квартиры в многоквартирных домах. Узнайте, какие области являются лидерами по строительству новых квартир.

67 тысяч новых квартир за год – это низкий показатель по сравнению с другими годами. В 2022-м начали строить 98 000 квартир, а в 2021-м – аж 170 тысяч.

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Лидеры по объемам жилищного строительства

Киевская область – 12 590 будущих квартир (7 104 в многоквартирных домах);

Львовская область – 11 024 квартиры (8 476 в многоквартирных домах);

Ивано-Франковская область – 6 928 квартир (5 440 в многоквартирных домах);

Хмельницкая область – 4 524 квартиры (3 796 в многоквартирных домах);

Закарпатская область – 4 070 квартир (2 472 в многоквартирных домах).

Столица оказалась аж на седьмом месте с 3 383 квартирами. Почти все квартиры строят в многоквартирных домах.

Если анализировать площадь будущей квартиры, то лидером является Львовская область, где начали возводить более 870 тысяч квадратных метров нового жилья. Средний размер квартиры там составляет 100 квадратов. В Киеве, например, средняя площадь составляет лишь 84 квадрата.

Как проверить недвижимость и владельца перед покупкой жилья

Что не стать жертвой мошенников, надо обязательно проверить и имущество, и владельца, прежде чем заключать сделку. Информацию о самой недвижимости можно найти в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (должным образом оформлена недвижимость, кто является официальным владельцем, не наложен ли арест или другие ограничения).

Информацию о владельце можно проверить в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства (не имеет ли он уголовных производств, которые могут наложить обременения на имущество; не внесен ли он в реестр должников и т.д.). Подробнее читайте по ссылке.