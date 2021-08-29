Люди во всем мире массово переезжают: с чем это связано

Во всем мире семьи ищут новое жилье. Чаще всего речь идет о расширении или втором объекте недвижимости.

Согласно опросу, проведенного Knight Frank, 19% респондентов сменили место жительства. С чем связаны такие изменения – читайте далее.

Интересно Проблемы с парковкой в Киеве: почему застройщики неохотно строят паркинги

Почему люди переезжают

По данным Knight Frank, семьи начали подыскивать новое жилье после пандемии коронавирусной инфекции. Основная причина – иметь больше места для комфортной жизни. 22% из тех, кто переехал, нуждались в открытом пространстве, 19% – подбирали помещения большей площади.

Самый высокий показатель миграции отмечен в Австралазии (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова Тихого океана) – с весны 2020 года место жительства сменили 25% опрошенных.

Пандемия вынудила людей переезжать / Фото Pixabay

Читайте Старый дом Фрэнка Синатры продают за 21,5 миллиона долларов: где жил человек-легенда

Куда переезжают

Согласно опросу, среди тех, кто еще не переехал, 20% готовы сделать это в 2022 году. 38% опрошенных направлялись в город, 33% – в пригороды, 15% – в сельскую местность, 13% – за границу. Самыми популярными странами для переселения стали Швейцария, Франция и Великобритания.

Важный факт: 84% респондентов отметили важность энергоэффективности дома. При этом 27% готовы платить больше за экологичность недвижимости.

Швейцария является самой желанной страной для переезда / Фото Pixabay