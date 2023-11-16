Пять теплых оттенков для дизайна интерьера, которые сейчас очень популярны
Источник:Homes & Gardens
В последнее время наша любовь к белым и серым оттенкам исчезает. Именно поэтому дизайнеры наблюдают смену трендов – популярными становятся тёплые, землистые оттенки.
Земляные оттенки сейчас являются главной цветовой тенденцией, которая набирает обороты уже несколько месяцев. Очевидно, это потому, что в холодное время мы хотим чувствовать в доме тепло и уют, а цвета помогают создать такую атмосферу.
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Кроме того, такие тенденции как дофаминовый декор и максимализм опережают элегантные современные стили. Минимализм постепенно уходит. Людям уже просто надоели определенные ограничения в цветах и декоре. Узнайте, какие оттенки тёплые оттенки становятся очень популярными.