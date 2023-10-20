Пять цветов, которые создадут уют на вашей кухне: обязательно их используйте

Цвета играют очень важную роль во влиянии на наше самочувствие. Поэтому когда дело касается декора кухни, важно хорошо обдумать, какие тона создадут уют домашний уют.

Исторически сложилось так, что большое внимание уделялось уютному декору в гостиной. Однако современный мир дизайна рассматривает кухню как помещение, в котором мы проводим гораздо больше времени. Разве это не причина, чтобы создавать в кухне уют и тепло?

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Дизайнеры назвали пять оттенков, идеально подходящих для кухни. Они будут прекрасно выглядеть в любое время, но самыми красивыми будут осенью.

Баклажановый

Современная кухня в цветах тренда "баклажановая осень" / Фото Naked Kitchens

Бежевый

Один из самых теплых нейтральных оттенков. Фото Andrew Steel

Бледно-желтый

Кухня с бледно-желтыми стенами / Фото deVOL

Темно-зеленый

Зеленая кухня с узорным ролетом / Фото Future, Brent Darby

Терракотовый

Терракотовая тумба в амбаре возле кухни / Фото Future