Пять цветов, которые создадут уют на вашей кухне: обязательно их используйте
Источник:Homes & Gardens
Цвета играют очень важную роль во влиянии на наше самочувствие. Поэтому когда дело касается декора кухни, важно хорошо обдумать, какие тона создадут уют домашний уют.
Исторически сложилось так, что большое внимание уделялось уютному декору в гостиной. Однако современный мир дизайна рассматривает кухню как помещение, в котором мы проводим гораздо больше времени. Разве это не причина, чтобы создавать в кухне уют и тепло?
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Дизайнеры назвали пять оттенков, идеально подходящих для кухни. Они будут прекрасно выглядеть в любое время, но самыми красивыми будут осенью.