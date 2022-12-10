Львов получит грант от ЕС на строительство жилья для переселенцев

Львовский горсовет получит 15,5 миллионов евро гранта от Европейской комиссии. Средства выделят на строительство двух многоэтажек для переселенцев.

Соответствующее решение согласовали депутаты Львовского городского совета. Что совещанию известно об обустройстве квартир во Львове – дальше.

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Что известно о будущем строительстве жилья для переселенцев во Львове

Европейская комиссия разработала проект "Поддержка ЕС в обеспечении жильем внутри перемещенных лиц во Львове". В рамках этой программы было выделено 15,5 миллионов евро на строительство жилых домов в городе для переселенцев.

Планируется строительство двух 8-этажных домов с детскими площадками и реабилитационным центром. Общая площадь этих домов составит более 10 тысяч квадратных метров.

Строительство жилья планируется реализовать в течение 18 месяцев. Депутаты Львовского городского совета на заседании сессии 6 декабря согласовали условия получения гранта на это строительство. Это одно из первых решений, необходимое для реализации проекта.

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