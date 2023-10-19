5 идей для хранения в маленькой ванной комнате, которые вам точно понадобятся

Ванные комнаты, особенно в небольших квартирах, очень маленькие. Для того, чтобы поместить там все нужные вещи, следует разумно организовать места для хранения.

В ванной комнате предъявляются многие требования: эта комната должна быть не только практичной и удобной, но и спокойным местом для отдыха. Именно поэтому важно обустроить правильные места для хранения, иначе ванна превратится в крохотное захламленное место. Вот 5 вариантов, которые можно использовать.

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Навесная мебель

Черная навесная тумба-витрина / Фото Future

Небольшая тумба с ящиками

Тумба под умывальником со многими ящиками / Фото Future

Хорошие подставки и банки

Там можно хранить мелкие вещи, которые всегда должны быть под рукой.

Карманчик в стене

Место для хранения средств по уходу возле ванной / Фото Future

Встроенные шкафы и выдвижные ящики

Их следует делать в незаметном месте / Фото Christopher Peters