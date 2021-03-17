Ванная комната должна быть уютной, комфортной и функциональной. Для этого необходимо заранее продумать интерьер помещения.

Какие нюансы нужно учесть, обустраивая ванную комнату, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина. Интересно Скандинавский стиль в интерьере: дизайнер назвала фишки Какие нюансы продумать в ванной комнате Для того чтобы визуально увеличить пространство – используйте зеркало на всю высоту стены.

– используйте зеркало на всю высоту стены. Все полки необходимо спланировать на начальном этапе. Если вы решите сделать ниши для хранения, возможно, придется наращивать стену. Об этом нужно подумать заранее.

на начальном этапе. Если вы решите сделать ниши для хранения, возможно, придется наращивать стену. Об этом нужно подумать заранее. Места для полотенец также следует продумать заранее. Для этого определите максимально близкое место к водным процедурам. Важно: определитесь, в какую сторону будут открываться двери в ванной. Все нюансы в ванной нужно продумать на начальном этапе / Фото pinterest Читайте также Экологичный декор в интерьере: 3 способа обновить жилье Цветовую палитру для ванной нужно выбирать тщательно. Используйте стильные сочетания, которые станут украшением интерьера.

для ванной нужно выбирать тщательно. Используйте стильные сочетания, которые станут украшением интерьера. Подвесной унитаз – отличное решение для ванной комнаты. По словам дизайнера интерьера, с ним комната выглядит просторнее, чем обычная. Такая техника стильно выглядит и не расшатывается. Подвесной унитаз – эти стильно и удобно / Фото inmyroom Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)