Какие нюансы учесть в ванной: полезные идеи от дизайнера интерьера
Ванная комната должна быть уютной, комфортной и функциональной. Для этого необходимо заранее продумать интерьер помещения.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие нюансы нужно учесть, обустраивая ванную комнату, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Скандинавский стиль в интерьере: дизайнер назвала фишки
Какие нюансы продумать в ванной комнате
- Для того чтобы визуально увеличить пространство – используйте зеркало на всю высоту стены.
- Все полки необходимо спланировать на начальном этапе. Если вы решите сделать ниши для хранения, возможно, придется наращивать стену. Об этом нужно подумать заранее.
- Места для полотенец также следует продумать заранее. Для этого определите максимально близкое место к водным процедурам.
Все нюансы в ванной нужно продумать на начальном этапе / Фото pinterest
Читайте также Экологичный декор в интерьере: 3 способа обновить жилье
- Цветовую палитру для ванной нужно выбирать тщательно. Используйте стильные сочетания, которые станут украшением интерьера.
- Подвесной унитаз – отличное решение для ванной комнаты. По словам дизайнера интерьера, с ним комната выглядит просторнее, чем обычная. Такая техника стильно выглядит и не расшатывается.
Подвесной унитаз – эти стильно и удобно / Фото inmyroom
Поделиться новостью